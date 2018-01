Santos pode ganhar bolada com venda de Emerson para o Chelsea

O Santos está de olho na negociação entre Roma-ITA e Chelsea-ING por Emerson Palmieri. O clube inglês deve contratar o lateral-esquerdo por cerca de 20 milhões de euros (R$ 79 milhões).

Como clube formador do lateral-esquerdo, que chegou no sub-17, o Peixe tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA. De acordo com a “Rede do Futebol”, plataforma de pesquisa de jogadores, o alvinegro tem direito a 2,52% da transação, que equivale a aproximadamente R$ 2 milhões.

Se a transação for concluída, o dinheiro viria em boa hora para o Santos, que tem situação financeira ruim. O clube precisou recorrer a empréstimo bancário para pagar os salários de dezembro.

Aos 23 anos, Emerson Palmieri passou pelo Palermo antes de reforçar a Roma. O clube italiano pagou R$ 7 milhões ao Santos para contratar o lateral em definitivo em 2016 – menos de 10% do que deve receber com a venda para o Chelsea.