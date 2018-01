Santos pensa em manter Umbro em 2018, mas quer renegociar contrato

Após ser eleito o novo presidente do Santos, José Carlos Peres afirmou que iria rescindir o contrato com a Umbro para a distribuição do material esportivo em 2018. Nas últimas semanas, o mandatário voltou atrás e não descartou manter o vínculo com a fornecedora inglesa. Porém, o acordo só continuará se os valores aumentarem.

Peres acredita que o atual contrato de R$ 7,5 milhões por ano é irrisório. O dirigente acredita que pode receber valor semelhante ao Grêmio (R$ 17 milhões anuais), já que também está classificado para a Libertadores e é um dos maiores clubes do futebol brasileiro.

O acordo atual com a Umbro começaria a valer a partir de março, quando acaba o contrato atual com a Kappa. Na visão de Peres, Modesto não poderia ter fechado o negócio com a empresa pois estava em período eleitoral, afinal, o pleito aconteceu no dia 9 de dezembro.

Além da conversa para manter o vínculo com a Umbro, a nova diretoria do Peixe iniciou negociações com a Puma nos últimas semanas e espera ter uma definição ainda em janeiro.