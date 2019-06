Santos pede sessão extraordinária no STJD para tentar liberação de Rodrygo

O departamento jurídico do Santos pediu o embargo da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da última quinta-feira, de recusar a liminar para Rodrygo poder ser escalado.

Com a indefinição da CBF, que vê o Torneio de Toulon como parte da Data FIFA e não desconvoca o atacante, o Peixe tenta resolver em uma sessão extraordinária. Dessa forma, a escalação diante do Atlético-MG, domingo, é improvável (para não dizer impossível), pois a sessão só ocorreria na próxima semana. A tentativa é de tê-lo contra o Corinthians, quarta-feira, também na Vila Belmiro, para o que seria a despedida do camisa 11.

O Alvinegro vê chance pequena de escalar Rodrygo antes da ida ao Real Madrid, mas promete tentar até o fim. Em documento enviado ao STJD, a CBF alegou, além da Data FIFA para o campeonato com a seleção olímpica, o “desrespeito” com clubes que liberaram atletas.

Se não obtiver êxito no tribunal, o Santos terá visto Rodrygo em ação pela última vez diante do Internacional, dia 26 de maio. O Peixe promete uma festa para a saída da joia no clássico, independentemente de poder ou não relacionar o jogador.

O elenco terá folga de 11 dias logo após enfrentar o Corinthians. A reapresentação para a “intertemporada” durante a Copa América será no dia 24 de junho. A apresentação de Rodrygo em Madri ainda não está marcada.

