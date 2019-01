Santos pede Rodrygo por mais tempo, mas Real Madrid não libera

O Santos pediu Rodrygo por mais um semestre no Brasil, mas, de acordo com seus representantes, o atacante se apresentará ao Real Madrid-ESP em julho, como combinado desde o começo da negociação.

Não houve chance de antecipar a ida para janeiro deste ano e nem de postergar para 2020. O clube espanhol planeja a chegada da joia no segundo semestre para utilizá-la desde o começo da temporada europeia.

“Já fizemos o pedido para o Real, encaminhamos e estamos aguardando o parecer deles. É um pouco cedo ainda, mas fizemos isso por precaução”, afirmou José Carlos Peres, convidado deste domingo do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Rodrygo está com a seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano sub-20 e será desfalque nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. O Peixe receberá, no total, R$ 174 milhões pela venda do garoto de 18 anos.