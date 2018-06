Santos nunca perdeu para o Vitória na Vila; Copete é o artilheiro

Se depender do retrospecto, o Santos pode ter otimismo pelos três pontos diante do Vitória neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe nunca perdeu para o Leão na Vila. São 13 jogos, com dez vitórias e três empates. 28 gols marcados e apenas seis sofridos na história.

No total, são 40 partidas, 35 pelo Brasileirão, duas pela Copa do Brasil, dois amistosos e um confronto pelo Torneio Governador da Bahia. O Peixe tem 21 vitórias, nove empates e dez derrotas, 69 gols marcados e 48 sofridos.

Copete é o alvinegro com mais gols diante do Vitória em todos esses jogos. São cinco desde 2016. O colombiano será opção no banco de reservas do técnico Jair Ventura neste domingo.

Pressionado, Jair precisa de uma vitória para ser mantido no cargo. Parte da diretoria defende a demissão ao ver o Santos na zona de rebaixamento do Brasileiro (18ª colocação, com um jogo a menos). O aproveitamento na temporada é de 45%.