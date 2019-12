Santos negocia renovação de Yuri Alberto, atacante super elogiado na Seleção

O Santos negocia a renovação do contrato de Yuri Alberto, atacante destaque nas categorias de base, a vencer no fim de julho de 2020.

O jovem de 18 anos não esteve nos planos de Jorge Sampaoli nesta temporada, mas está em alta na seleção brasileira, convocado para o Pré-Olímpico e cheio de elogios do técnico André Jardine.

“Talvez seja a maior surpresa para a imprensa, porque não vem jogando no elenco profissional do Santos, mas é o capitão da nossa seleção sub-20, o segundo com mais jogos pela seleção brasileira, sempre desempenha em altíssimo nível e temos convicção do potencial independentemente do momento no clube. Temos certeza do futuro brilhante, inclusive na seleção. Fez por merecer, se mostrou em forma espetacular na última convocação e vai com certeza deixar ótima impressão”, disse Jardine.

A negociação não é fácil. Yuri pode assinar um pré-contrato para sair de graça a partir de fevereiro e é monitorado por clubes da Europa desde a adolescência.

O Santos, confiante na renovação, não se opôs até agora à convocação do centroavante. Yuri Alberto terá a concorrência de Eduardo Sasha, Raniel e Kaio Jorge em 2020. Uribe deve ser negociado.

