Santos não paga comissão e corre risco de perder Evandro de graça

O Santos está devendo duas parcelas em comissões pela vinda de Evandro, em julho, após o fim do contrato com o Hull City (ING).

Os pagamentos de R$ 48 mil venceram em 30 de julho e 30 de setembro. Há mais um débito a quitar no mesmo valor em 30 de novembro. O total é de R$ 144 mil.

A dívida faz com que o Peixe corra o risco de perder Evandro, bem avaliado pelo técnico Jorge Sampaoli, de graça. O atual contrato vence em 30 de junho e ele pode assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir do fim de dezembro. Não haverá qualquer negociação enquanto o Alvinegro não pagar o que deve.

Os responsáveis pela vinda de Evandro notificaram o clube e cogitam entrar na Justiça. A comissão no caso da renovação foi costurada no acordo vigente e seria maior, de R$ 270 mil em três parcelas.

Aos 33 anos, Evandro tem sido titular do Santos com frequência. Ele disputou 11 jogos e ainda não fez gol.

