Santos monitora venda de Robson Bambu para acelerar processo contra o Athletico-PR

O Santos monitora a negociação de Robson Bambu, do Athletico-PR, com o futebol francês. A venda deve ocorrer por cerca 8 milhões de euros (R$ 47,5 mi).

Em transmissão nas redes sociais do Furacão, o técnico Dorival Júnior confirmou a saída do zagueiro. Felipe Aguilar, ex-Peixe, foi contratado para ser o substituto.

Bambu chegou ao Santos com 10 anos. O Peixe tem direito ao mecanismo de solidariedade imposto pela Fifa para o clube formador. O Alvinegro calcula as condições e estima aproximadamente R$ 1,5 mi.

E mais do que isso, o Santos não desistiu do processo na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF. O Peixe vê direito à multa por ter a prioridade na renovação do contrato profissional. Robson Bambu deixou o Alvinegro de graça em 2018.

Na abertura do processo, o Santos pediu R$ 14 milhões e ainda não obteve sucesso. Na visão do Peixe, a venda do Athletico é mais um motivo para o time formador ser ressarcido. De qualquer forma, mesmo que haja sucesso na justiça, o Alvinegro terá prejuízo.

