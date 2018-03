Santos lucra menos de R$ 15 mil com baixo público na Vila

O Santos lucrou R$ 14.997,39 na partida contra o São Bento, no último domingo. A Vila Belmiro recebeu 3.816 pagantes, com uma arrecadação total de R$ 104.250,00.

Antes deste domingo, o Peixe recebeu 7508 contra o Bragantino, 6.608 diante do Santo André e 4.165 na vitória sobre o São Caetano. No Pacaembu, a média de público é de 22.980 após dois jogos: Ituano e Corinthians.

Em coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura entendeu o baixo público e projetou casa cheia na quinta-feira, no Pacaembu, contra o Nacional-URU, pela segunda rodada da Libertadores.

“Torcida sabia do time alternativo, da classificação, e entendemos. Quando for decisivo, faremos grande festa como fizemos no Pacaembu (contra o Corinthians). Eu imagino que a torcida vá entender o planejamento feito (contra o Santo André) e vá nos apoiar na quinta-feira”, afirmou o treinador.

Veja os lucros do Santos no Campeonato Paulista:

Santos x Bragantino (Vila Belmiro): R$ 113.615,74

Santos x Ituano (Pacaembu): R$ 62.156,85

Santos x São Caetano (Vila Belmiro): R$ 5.673,84

Santos x Santo André (Vila Belmiro): R$ 44.819,19

Santos x Corinthians (Pacaembu): R$ 665.470,66

Santos x São Bento (Vila Belmiro): R$ 14.897,39