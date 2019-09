Santos libera opção no Sócio Rei para dono ceder cadeira cativa à venda

O Santos anunciou nesta terça-feira uma funcionalidade no sistema Sócio Rei para dar a opção do dono de cadeira cativa colocar seu lugar à disposição para venda na Vila Belmiro.

A Vila tem capacidade para 16.295 torcedores e 3.964 lugares são reservados para os donos de cativas – a taxa de ocupação no setor é de apenas 23,5% e, mesmo assim, é a melhor média de público dos últimos 10 anos no local.

A opção no Sócio Rei estará no ar nesta quarta-feira, às 20h, e o dono poderá liberar seu lugar até sexta, às 20h. No sábado, a venda ocorrerá a partir das 10h, a princípio para associados, por R$ 30. O Peixe enfrentará o Athletico no domingo, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O processo é facultativo para o proprietário de cadeira. Se ele não se manifestar, o acesso seguirá garantido ao estádio. Em contrapartida, quem permitir a entrada de outro torcedor ganhará 20 pontos no Sócio Rei.

