Santos leva ídolos para encontrar João Chico em Moçambique

O Santos levará os ídolos Edu e Lima para encontro com o garoto João Chico e outros integrantes da comunidade de Nhahminjale, no Moçambique, nesta segunda-feira.

João, de seis anos, sensibilizou milhares de torcedores ao ser protagonista de uma fotografia da embaixadora Rafaella Kalimann, da ONG Missão África. A criança vestia uma camisa surrada do Peixe e segurava uma bola de retalhos.

O Alvinegro ajudou a espalhar a história e, na sequência, estampou a ONG no uniforme e doou quase R$ 40 mil, referente ao valor arrecadado nos jogos contra Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Cada torcedor presente rendeu R$ 1 para a organização.

Agora, o Santos irá até João. Além de Edu e Lima, Milton Barbieri, assessor da presidência, e Bruno Santoni e Jefferson Ferraz, da Santos TV, viajaram neste sábado para a África do Sul e, na sequência, Moçambique. A visita às comunidades será feita nesta segunda.

O Peixe aproveitou a “carona” da 18ª Missão África e levou na bagagem diversas roupas e produtos para entregar em Moçambique. O Alvinegro divulgará conteúdos especiais sobre a viagem em parceria com a ONG.