Santos lança terceira camisa ‘camuflada’ e fará estreia contra o Furacão

O Santos lançou o terceiro uniforme da temporada 2017 nesta sexta-feira, em evento fechado em São Paulo. O modelo tem estampa camuflada nas cores cinca e preta. O novo manto está custando R$ 249,90 em lojas físicas e online.

A estreia da camisa será no embate com o Atlético-PR, neste sábado, às 21h (de Brasília) na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os 100 primeiros torcedores que compraram a camisa ganharam um par de ingressos para o jogo.

“É novo. O Santos, de novo, inova, saindo na frente. O Santos buscando para a sua torcida novas apresentações. Isso é legal, faz parte do esquema de comercialização dos produtos do Santos”, disse o presidente Modesto Roma Júnior.

Assim como os uniformes 1 e 2, o desenho foi feito pela empresa italiana Kappa e confeccionado por fabricação própria do clube.

O lançamento da terceira camisa, que estava marcado desde a última semana, acabou sendo ofuscado pela eliminação do Santos na Libertadores, na última quarta. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, nenhum jogador participou do evento.