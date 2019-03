Santos lança novo segundo uniforme; estreia será contra o Corinthians

O Santos lançou neste sábado o seu novo segundo uniforme, tradicionalmente alvinegro. A estreia ocorrerá no clássico contra o Corinthians, domingo, às 16h (de Brasília), em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

A camisa vazou nas redes sociais durante a semana e algumas alterações finais foram realizadas nos últimos dias. O manto homenageia os 55 anos da tríplice coroa e preza pelo estilo clássico. A pré-venda está disponível e o preço é R$ 249,90 na versão masculina e R$ 199,90 na feminina.

O uniforme 1 será lançado ainda neste semestre pela Umbro. O terceiro, fora do padrão branco e preto, tem previsão apenas para a segunda metade de 2019.

“Todo o estilo e uma série de elementos estéticos remetem ao uniforme dois utilizado naquela época. As listras sublimadas na frente e nas costas com o tecido leve, e a faixa preta superior da manga, são destaques. A gola diferenciada em ribana traz detalhe com viés contrastante, e é marca registrada dessa nova coleção, que também apresenta tecido especial nas costas, com recorte na barra levemente maior que a parte da frente da camisa.

A lateral é um dos principais detalhes da camisa, com uma pequena abertura e com “S.F.C.” escrito em baixo relevo em toda a faixa preta. Outra novidade trazida pela fornecedora é a criação de dois selos especiais para o Peixe. O primeiro, na barra da camisa, remete ao grande esquadrão comandado por lendas do esporte durante a temporada de jogos, descrevendo os três títulos conquistados, junto dos 55 anos comemorados e do belo escudo do Santos FC. Já o outro mescla o diamante Umbro e a data comemorada no novo manto, na parte de trás da gola.

O escudo do clube alvinegro é aplicado em TPU na parte esquerda da camisa, perfeito para o torcedor bater no peito e se orgulhar da bela história de conquistas do Alvinegro da Vila Belmiro. O diamante da Umbro e os números estão na camisa em termotransfer”, explicou o Santos, em nota oficial.