Santos insiste por lateral do Ceará e busca composição para pagar multa

O Santos tem Felipe Jonatan, do Ceará, como principal alvo para a lateral-esquerda. E o desafio é negociar uma composição para pagar a multa de R$ 15 milhões.

Como antecipado pela Gazeta Esportiva, o Vozão não o negocia por menos – a chance é “zero” de acordo com o presidente Robinson de Castro.

O Peixe pretende oferecer uma entrada e o restante em parcelas, além de jogadores emprestados para diminuir parte do valor total. Os atacantes Arthur Gomes e Eduardo Sasha foram cogitados durante as tratativas pela vinda do goleiro Everson.

O Ceará, porém, diz não ter dificuldades financeiras e prioriza um elenco competitivo para o Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG também tem interesse e o desejo do ala é sair.

“Felipe Jonatan está numa iminência para sair. Ano passado ninguém prestava, hoje os times estão vindo se servir aqui no Ceará. Ontem o Robinson me comunicou que tem vários times atrás dele, de alto nível e com excelentes propostas. Mas o Ceará também apresentou uma situação de renovação para o Felipe, agora está nas mãos dele e do pai dele. Espero que ele fique”, disse o técnico Lisca.

Felipe Jonatan é a principal opção do Alvinegro para a lateral e está à frente de Abner, do PSTC, negócio considerado mais fácil. Adriano, do Besiktas-TUR, é sonho distante.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com