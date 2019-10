Santos inicia negociação para renovar com artilheiro do sub-20

O Santos iniciou nos últimos dias a negociação para renovar o contrato de Wesley Santos, meia-atacante artilheiro da equipe sub-20 na temporada.

O atual vínculo do jogador de 19 anos termina em 30 de junho de 2021. Renato, coordenador técnico de desenvolvimento, conversou com o empresário do Menino da Vila para falar sobre o interesse em acordo longo, com possível reajuste salarial. O objetivo é evitar novas “novelas” no futuro.

Wesley esteve cotado para ficar no banco de reservas no clássico contra o Palmeiras, na última quarta-feira, mas o prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro se encerrou e ele ganhará minutos apenas em 2020.

Wesley Santos tem contrato profissional desde julho de 2018 e chegou ao Peixe há dois anos. Ele é natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

