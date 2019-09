Santos fecha patrocínio para a base e reformará academias

O Santos fechou mais uma parceria: a empresa Matrix disponibilizará equipamentos para as academias do elenco profissional, base e feminino e estampará sua marca na barra frontal dos uniformes dos Meninos da Vila até agosto de 2022.

“Um trabalho integrado entre os Departamentos de Futebol, Patrimônio e Marketing. Através da parceria conseguiremos modernizar nossas instalações de preparação física, com equipamentos de ponta garantindo melhores condições de trabalho para as categorias profissionais masculina e feminina e, em especial, melhor desenvolvimento de talentos em nossa divisão de base”, disse o presidente José Carlos Peres.

“Matrix será a terceira marca a ser estampada nos uniformes das divisões de base, passando a acompanhar os já patrocinadores Orthopride e Poty. Seguimos na estratégia de valorizar nossas entregas com as divisões de base, atraindo parceiros específicos para esta categoria possibilitando melhorias de suas atividades e parceiras de altíssimo padrão como essa firmada com a Matrix Fitness”, avaliou Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação.

Na semana passada, o Santos anunciou a Kicaldo. As atuais empresas vinculadas ao elenco principal são Philco (costas), Algar (barra traseira e top central, próximo à gola), Unicesumar (calção), Kodilar (meiões), Orthopride (número), Casa de Apostas (omoplata) e Kicaldo (manga). A base também conta com a Poty e as Sereias da Vila com a Unisanta.

