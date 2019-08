Santos fecha parceria e terá dois telões na Vila Belmiro até novembro

O Santos fechou uma parceria com o Fundo Brahmeiro e terá dois novos telões na Vila Belmiro até novembro. A produção já começou.

O Peixe terá um novo telão atrás do gol onde fica posicionada a Torcida Jovem e outro no lado oposto, do visitante. Haverá um provisório até a conclusão das obras.

A dimensão será de 11,52m de largura por 6,72m de altura, no formato widescreen, resolução de 10 mil dot pixel/m² e brilho de 9 mil nits.

“Os gabinetes dos módulos de led serão construídos em alumínio fundido, garantindo durabilidade ilimitada”, disse o Santos, em nota oficial.

