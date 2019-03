Santos fecha com hamburgueria e negocia com pizzaria para a Vila Belmiro

Depois de anos sem alimentação de qualidade dentro da Vila Belmiro, o torcedor do Santos terá novidades importantes à disposição em breve no estádio.

O Peixe fechou com uma hamburgueria e deve estrear o serviço no dia 11 de abril, diante do Atlético-GO, na reinauguração da Vila após a reforma.

A Original Co. atenderá no quarto andar da Vila Belmiro e a ideia é, aos poucos, oferecer os produtos em todo o estádio e, inclusive, vender via aplicativo.

O Alvinegro ainda negocia com a Pizzaria Kokimbos e o acordo está próximo. A gerência administrativa quer variedade em alimentação e preços variados, do “gourmet” ao popular.

O Santos fez diversas melhorias na Vila Belmiro em pouco mais de dois meses. Veja, abaixo, uma galeria de fotos recentes das obras.