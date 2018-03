Santos fecha com gerente de marketing, mas adia anúncio

De acordo com o presidente do Santos, José Carlos Peres, o clube fechou com um gerente de marketing nesta segunda-feira. O nome do profissional, porém, não foi divulgado durante reunião do Conselho Deliberativo, na Vila Belmiro.

Restam detalhes para a formalização do contrato e o anúncio será feito nos próximos dias. O contratado não é Bruno Spindel, do Flamengo, que era Plano A da diretoria.

“Contratamos hoje. É um nome do mercado que vem para aumentar as receitas. Tem experiência no Maracanã e grandes estádios. Tem experiência em patrocínios…”, resumiu Peres.

Uma das prioridades do marketing é conseguir um patrocínio máster. Há negociações em andamento pela renovação com a Caixa Econômica Federal.

“Contrato com a Caixa vence no fim do mês. E mesmo se não assinarmos, vão pagar proporcional. Ofereceram muito menos, mas é o mercado. Marca tem que voltar a crescer. Na questão de patrocínio, é três vezes menos. Inadmissível. É melhor ter um passarinho na mão do que dois voando. Estamos negociando. Há muitas empresas interessadas. Vamos chegar no valor que a gente quer”, disse o presidente, na última quinta-feira.

O departamento trabalhará em São Paulo. Na Vila Belmiro, um profissional ficará de plantão apenas para ativação de contratos com a diretoria.

“Estamos montando um escritório em São Paulo, um centro de negócios, com todo o marketing do clube. Vamos inaugurar em abril. Estamos negociando normalmente, com a mesma intensidade. Quando tivermos um especialista, haverá mais produtividade”, completou.

O marketing do Santos era coordenado por Eduardo Rezende na gestão do ex-presidente Modesto Roma. E enquanto procurava por um novo chefe para o departamento, Peres contratou Paulo Verardi como gerente de confecção e varejo.