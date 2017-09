Santos faz rachão antes de ‘final’ e Levir confirma time titular; veja escalação

O Santos já está pronto para o embate decisivo contra o Barcelona de Guaiaquil, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores. Na noite desta terça, o técnico Levir Culpi comandou o último treino antes da partida e confirmou a entrada de Thiago Ribeiro no time titular.

O atacante de 31 anos entra na vaga de Copete, que sentiu dores musculares no clássico diante do Corinthians, no último domingo, e nem viajou com a delegação.

“O Thiago tem um currículo, muito experiente, completamente do bem. Não vem jogando com brilho, mas é muito importante, teve participações muito efetivas. Pode jogar muito bem. A confiança é total nele”, explicou o comandante em entrevista coletiva no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da partida desta quarta-feira.

Além da mudança no ataque, o Santos também terá o retorno de David Braz para o confronto. O zagueiro volta após cumprir suspensão contra o Corinthians e entra na vaga de Gustavo Henrique.

Sendo assim, o time que entrará em campo diante do Barcelona de Guaiaquil será formado por Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Renato e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

No último treino antes do jogo, Levir Culpi fez trabalho de bola parada e liberou o famoso ‘rachão’ para o elenco. A atividade contou até com a participação do auxiliar Elano e do roupeiro França.

“É uma tradição muito grande (rachão). Quando se aplica demais, não se resolve nada, às vezes é preciso relaxar, levar as coisas mais levemente. Fizemos uma palestra antes de vir para cá, analisamos os times, estudamos, fizemos tudo. Agora é relaxar. Se concentração desse certo, time do presídio ganharia todos os jogos”, concluiu Levir.