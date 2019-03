Santos faz proposta a Tailson e notifica CBF por direito de preferência

O Santos formalizou neste mês uma proposta para renovar o contrato de Tailson, meia-atacante promovido ao elenco principal depois de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O vínculo termina em 19 de abril.

O Peixe enviou notificação à CBF e Federação Paulista de Futebol com os moldes da oferta e o direito de exercer a prioridade na primeira renovação de contrato profissional.

A proposta é de contrato até 10 de novembro de 2021, com salário base de R$ 20 mil. A quantia pode chegar a R$ 50 mil no caso de 20 partidas como titular.

Os representantes de Tailson não se empolgaram com a oferta e marcaram uma reunião para a próxima semana. O desejo do atleta é de permanecer no Alvinegro.

Tailson chamou a atenção de Jorge Sampaoli entre os sparrings, foi inscrito no Campeonato Paulista e relacionado para alguns jogos, mas ainda não estreou como profissional.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com