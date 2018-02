Ganso é oferecido, mas Santos vê negócio “quase impossível”

Paulo Henrique Ganso, do Sevilla-ESP, foi oferecido pelo seu empresário, mas o Santos não abriu negociações por causa dos valores envolvidos. O Peixe soube que o clube espanhol quer recuperar parte do investimento feito para tirá-lo do São Paulo em 2016 (cerca de R$ 34 milhões). Além disso, o meia quer atuar no futebol brasileiro com salários de nível europeu e tenta uma rescisão contratual.

Diante desse cenário, o negócio é visto como “quase impossível” pelo presidente José Carlos Peres. O alvinegro gostaria de contar com Ganso para substituir Lucas Lima, mas não sacrificaria os cofres pela contratação do Menino da Vila, que tem 28 anos e não joga em alto nível há um bom tempo.

Paulo Henrique Ganso não vem atuando pelo Sevilla e pensa em voltar ao Brasil. A saída do Santos para o São Paulo, em 2012, foi polêmica. O Peixe recebeu cerca de R$ 24 milhões, mas a torcida nunca o perdoou e o atleta foi vaiado em todas as partidas na Vila Belmiro.

À procura de um meia, o Santos já contratou Gabigol, Eduardo Sasha e Romário. Há também o interesse em laterais, um volante e talvez um centroavante para fechar o elenco do técnico Jair Ventura. Com a saída de Gustavo Vieira, as negociações agora são comandadas pelo presidente Peres e o vice-presidente Orlando Rollo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com