Santos faz consulta por Everaldo, mas permanência no Brasil é difícil

O Santos fez uma consulta recente por Everaldo, um dos poucos destaques da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, com 12 gols. A contratação do atacante de 28 anos, porém, não é fácil.

Everaldo está emprestado pelo Querétaro (MEX) até dezembro deste ano. Lá, há ainda mais dois anos de vínculo e o atleta está valorizado após boa temporado mesmo na provável campanha do rebaixamento da Chape.

“Só consulta (do Santos), nada oficial. Everaldo é um dos principais atacantes do Brasil, é natural que venham consultas, mas até agora não temos nada concreto. Temos que aguardar pois ele ainda tem contrato no México”, disse o empresário de Everaldo, Flavio Viana, em contato com a Gazeta Esportiva, antes de afirmar que um novo empréstimo é improvável.

Um dos analistas de desempenho do Peixe esteve em Chapecó para observar Everaldo in loco. Ele poderia brigar por posição com Eduardo Sasha e Kaio Jorge em 2020 – o Alvinegro quer negociar Fernando Uribe.

Everaldo foi revelado pelo Grêmio e passou por diversos clubes na carreira: Caxias, Alagoano, Figueirense, Paysandu, Água Santa, Santa Cruz, Faisaly (Arábia Saudita), Novorizontino e Atlético-GO.

