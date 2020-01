Santos faz acordo por dívida e espera Sánchez nesta quarta

O Santos negociou a dívida com representantes de Carlos Sánchez e fez acordo para pagar o valor de pouco mais de R$ 1 milhão nas próximas semanas.

O débito existe desde 2018 e equivale a luvas pela assinatura do contrato e direito de imagem. Esse problema fez o Grêmio se aproximar do uruguaio nos últimos dias, mas não houve qualquer proposta oficial.

Com a dívida negociada, o Peixe espera por Sánchez na tarde desta quarta-feira, na reapresentação do elenco no CT Rei Pelé. O meio-campista tenta resolver problemas com o voo e pode chegar entre quinta e sexta – situação semelhante ocorre com Soteldo, como informou A Tribuna. O venezuelano só treinará na quinta.

Carlos Sánchez não pensa em sair do Alvinegro, mas estava chateado com a situação. Ele esperou o Campeonato Brasileiro acabar e pediu para seu empresário vir ao Brasil cobrar o acerto. O contrato termina em julho de 2021.