Santos evita “abrir precedente” e adota cautela com Lucas Veríssimo

O Santos reconhece a necessidade de valorizar Lucas Veríssimo com um contrato melhor, mas tem receio de “abrir precedente” para problemas futuros no elenco.

O Peixe tem limitações financeiras recorrentes e estuda formas de minimizar os prejuízos causados pela paralisação no futebol em meio ao novo coronavírus.

Como não sabe bem como será o futuro, o Alvinegro tem receio de aumentar o salário de Veríssimo e depois não conseguir manter os vencimentos em dia dos atletas, comissão técnica e funcionários.

“Ainda estamos negociando. O momento dificulta tudo”, resumiu o presidente José Carlos Peres, em contato com a Gazeta Esportiva.

Veríssimo espera desde 2018 por uma valorização salarial. A renovação esteve próxima de ocorrer com o diretor Paulo Autuori no ano passado, mas a saída dele esfriou a conversa.

Lucas Veríssimo trocou de empresários recentemente e a negociação foi retomada com o atual gestor, William Thomas. O objetivo do defensor é estender o atual vínculo até 2024, com reajuste significativo por mês. O contrato em vigor termina em dezembro de 2022.

