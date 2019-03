Santos estuda a contratação de zagueiro do Hannover, da Alemanha

O Santos estuda a contratação do zagueiro Felipe Trevizan, do Hannover 96. O jogador possui vínculo com o clube alemão apenas até 30 de junho de 2019 e faz parte de uma lista de jogadores monitorados pelo Peixe e por Jorge Sampaoli.

Trevizan tem 31 anos e 13 jogos na atual temporada europeia. O Hannover é vice-lanterna do Campeonato Alemão, com 14 pontos em 26 jogos e tem a pior defesa da competição, com 61 gols sofridos.

Zagueiro alto, de 1,93m, Felipe foi revelado pelo Coritiba e está na Europa há 10 anos, desde 2009. Ele foi do Standard Liege-BEL para o Hannover em 2012. Seu desejo é retornar ao Brasil.

O Peixe tem, atualmente, oito zagueiros à disposição no elenco: Felipe Aguilar, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Kaique Rocha, Jackson Porozo e Cleber Reis.

O Alvinegro, porém, vê boa chance de negociar pelo menos um dos defensores no meio do ano, teme pelo histórico de lesões de Gustavo, Lucas e Luiz, tem problema para renovar com Kaique e não conta com Cleber. Por isso, pensa em mais um para a posição.

