Santos esteve perto de contratar meia-atacante do futebol inglês

O Santos ficou perto de contratar o meia-atacante Evandro, do Hull City, da segunda divisão da Inglaterra, nesta quarta-feira, última dia da janela internacional de transferências.

O jogador de 32 anos foi oferecido há algum tempo e a negociação só esquentou nesta quarta. A princípio, o Peixe achou caro. Na sequência, por volta das 18h, aceitou as seguintes condições: R$ 200 mil de salário, R$ 350 mil de luvas e R$ 200 mil de comissão.

Com a diferença de quatro horas a mais de fuso na Inglaterra, não houve tempo hábil para concretizar as tratativas. O contrato do atleta vai até 30 de junho de 2019 e ele tinha um acordo para rescisão antecipada.

“O problema foi o tempo em uma operação que demandava muito trabalho”, resumiu o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Evandro começou a carreira no Atlético-PR e passou por Goiás, Palmeiras, Desportivo Brasil, Atlético-MG, Vitória, Figueirense, Estrela Vermelha-SER, Estoril e Porto, além do Hull City. O brasileiro disputou a Premier League na última temporada e agora participa da Championship, atualmente na 12ª colocação. Ele tem três gols e quatro assistências na temporada.

