Santos esgota testes e pode voltar a ter quatro atacantes

Em cinco meses, o Santos utilizou 32 jogadores e liberou 16. O maior laboratório foi feito no meio-campo e nenhum substituto para Lucas Lima foi encontrado pelo técnico Jair Ventura até o momento.

Vecchio, Jean Mota, Vitor Bueno, Diego Pituca e Léo Cittadini atuaram. Gabriel Calabres ganhou alguns minutos. E depois de vários testes e sistemas táticos diferentes, Jair pode escalar quatro atacantes para tentar resolver a carência.

O treinador conta com o retorno de Bruno Henrique para enfrentar o Cruzeiro, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Pacaembu. Com o camisa 11, a ideia é recuar Rodrygo e jogar no 4-2-4, com Gabigol e Sasha à frente.

A dúvida é se Bruno poderá sair jogando depois de se recuperar de lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. De qualquer forma, a formação com quatro na frente deve ser adotada ao longo da partida. Foi assim que o Peixe venceu o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, mas acabou eliminado nos pênaltis.

Enquanto busca soluções no elenco, Jair Ventura espera por reforços para brigarem pela camisa 10. O Santos negocia com Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Lucas Zelarayán, além do interesse em Thiago Maia e Paulo Henrique Ganso. A ideia do Peixe é trazer pelo menos dois deles no segundo semestre.

