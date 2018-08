Santos entra na disputa pela administração do Pacaembu

O Santos entrou na disputa pela concessão do Pacaembu. O Peixe participará da licitação da Prefeitura de São Paulo junto a um consórcio com uma instituição financeira e mais duas empresas em busca da administração do estádio. Há outros três grupos interessados. A informação é do Santista Roxo.

A decisão será anunciada na próxima quinta-feira, na capital paulista, por meio de um leilão. A previsão é de assinatura da concessão até setembro. Todas as propostas e documentos serão entregues e analisados nos próximos dias. A licitação tem prazo de 36 anos e o lance mínimo é de R$ 36 milhões.

A ideia do Santos é zerar os custos de aluguel do estádio, além de outros gastos que diminuem o lucro nos mandos no Pacaembu, como policiamento, banheiros químicos e lanchonetes. O vencedor será responsável por reformar essas áreas, além da pista de atletismo, cadeiras e iluminação.

Dividir os mandos de campo entre Santos e São Paulo é uma promessa de campanha do presidente José Carlos Peres. São sete partidas no Pacaembu na temporada, e 14 na Vila Belmiro. A média é de 10.328.