Santos e Atlético-PR decidem vaga nas quartas da Libertadores

O duelo mais importante para Santos e Atlético-PR em 2017 acontecerá nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Como venceu na ida por 3 a 2 em Curitiba, o Peixe se classifica mesmo se perder por 1 a 0 ou 2 a 1. Caso o Furacão devolva o 3 a 2, a disputa será decidida nos pênaltis. Qualquer empate levará o alvinegro às quartas da competição.

Apesar da boa vantagem, os santistas estão evitando o clima de ‘já ganhou’, afinal, o time paranaense cresceu na temporada com a chegada do técnico Fabiano Soares e vem de uma sequência com três vitórias seguidas, sendo duas fora de casa, contra Vasco e Palmeiras, respectivamente.

A postura vai ser a mesma dos últimos jogos. São 11 jogos sem perder. Temos a vantagem mas não temos que jogar com ela. Temos que jogar para vencer. Eles vivem bom momento, mas vamos estar atentos esquecendo a vantagem”, explicou o zagueiro David Braz.

E para o duelo contra o Furacão, o técnico Levir Culpi não contará com Renato. No treino desta quarta, o último antes da ‘decisão’, o volante saiu do gramado sentindo dores no adutor da coxa direita.

Como o camisa 8 mostrou que ainda não está totalmente recuperado da mialgia (dor muscular), a tendência é que Alison assuma o posto e atue ao lado de Yuri no embate com o Furacão.

Furacão confiante na virada

A missão do Atlético Paranaense não é das mais fáceis e reverter a vantagem vai exigir jogar não só com muita vontade, mas com inteligência. A equipe, entretanto, demonstra confiança apoiada em dois fatores. O primeiro deles é a volta da boa fase, com três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. A segunda é o bom retrospecto da equipe em momentos decisivos dentro da própria Libertadores, com a classificação sendo alcançada na fase preliminar e na de grupos em situações igualmente adversas.

A vaga para a próxima fase pode passar pelas mãos do goleiro Weverton, que completará 300 jogos pelo clube e, consciente de seu papel e da importância da competição, “A importância é muito grande. Lógico que é Libertadores, quem não quer ganhar? É a principal competição. Pagamos um preço muito caro para estar aqui hoje. Nada é fácil para a gente. Não tomar gol já nos dá a chance de vencer uma partida. Deixar o gol intacto o maior tempo possível. Nos últimos três jogos, tem dado certo “, avaliou.

Em relação ao time que vai a campo tentar a façanha, o técnico Fabiano Soares tem pelo menos duas dúvidas. O lateral Sidcley e o meia Lucho Gonzalez chegaram a ser poupados e serão reavaliados. O caso do primeiro é um pouco mais preocupante e se ficar de fora abre espaço para a entrada de Fabrício, inscrito ao lado do atacante Ribamar no início dessa semana.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO-PR

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 10 de agosto de 2017, quinta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Mauro Viglian (ARG)

Assistentes: Diego Bonda e Gabriel Chade (ARG)

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Yuri, Alison (Jean Mota) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley (Fabrício); Rossetto, Lucho e Nikão; Douglas Coutinho, Pablo e Ribamar.

Técnico: Fabiano Soares