Santos diz que Umbro paga mais royalties do que clubes de SP e RJ

Após renegociar o contrato, o presidente José Carlos Peres diz que a Umbro paga mais royalties ao Santos do que qualquer outro fornecedor de clubes grandes de São Paulo e Rio de Janeiro. O valor fixo do acordo não é tão alto – cerca de R$ 10 milhões -, mas a quantia paga pelo direito de usar a marca agrada ao Peixe.

“Nós conseguimos melhorar o contrato com a Umbro e rasgamos o que foi feito na gestão anterior. Eles aumentaram em 50% todas as condições, com royalties acima do que é pago no São Paulo ou Rio de Janeiro”, garante o presidente.

O Santos estreará o novo uniforme da Umbro no dia 14 de abril, dia do aniversário de 106 anos do clube e data da partida contra o Ceará, no Pacaembu, pela estreia no Campeonato Brasileiro. O fornecimento próprio, com a ajuda da Kappa, não deu certo e o lucro em 2017 foi de apenas R$ 2,5 milhões.

O contrato é de dois anos, mas há uma cláusula que permite ao Santos assinar com outra empresa caso a Umbro não iguale valores oferecidos.