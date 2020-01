Santos dispensa remanescente da comissão técnica de Sampaoli

O Santos dispensou na última quinta-feira o remanescente da comissão técnica de Jorge Sampaoli: o analista de desempenho Felipe Araya.

O profissional chileno chegou ao Peixe em junho após indicação de Sampaoli e morava no CT Rei Pelé. Ele chamou a atenção do treinador pelo material de scout em um canal no Youtube e no site “El Nueve y Medio”.

Araya vivia a expectativa de continuar no Alvinegro mesmo com a saída de Jorge Sampaoli, mas a opção do clube foi pela demissão. Um novo analista pode chegar nas próximas semanas.

Outros ex-funcionários trazidos por Sampaoli são os auxiliares Jorge Desio e Carlos Desio e os preparadores físicos Pablo Fernandes e Marcos Fernandes, além do gerente de futebol Gabriel Andreata. Os sete, contando Felipe Araya, não fazem mais parte do organograma.