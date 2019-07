Santos contrata Paulo Autuori para chefiar departamento de futebol

O Santos acertou a contratação de Paulo Autuori como novo homem-forte do futebol. O profissional de 62 anos deve ser anunciado ainda nesta segunda-feira para chefiar o masculino, feminino e base.

Autuori trabalhou pela última vez como técnico do Atlético Nacional (COL). Ele pediu demissão em maio e estava livre no mercado desde então.

Treinador multicampeão, Paulo Autuori foi dirigente no Athletico-PR, em 2017, e no Fluminense, em 2018. Ele esteve no Ludogorets (BUL), como técnico, também no ano passado.

Autuori chega para comandar o departamento de futebol e dividir as funções com o presidente José Carlos Peres e o gerente jurídico Pedro Felipe. O Santos ainda tem Gabriel Andreata como gerente e Diogo Castro como coordenador. O executivo Renato está afastado desde o início do ano por problemas pessoais e ajuda como pode à distância.

