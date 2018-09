Santos confirma demissão de funcionário acusado de erro no caso Sánchez

O Santos ratificou a demissão de Felipe Nobrega, funcionário acusado de erro no caso de Carlos Sánchez, após reunião do Comitê de Gestão na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro. O presidente José Carlos Peres confirmou o desligamento em contato com a Gazeta Esportiva. Havia a chance da decisão ser reconsiderada depois de pressão de conselheiros e membros da diretoria.

Peres comunicou, agora oficialmente, o desligamento do profissional ao colegiado e explicou as motivações. Na versão do gerente jurídico Rodrigo Gama Monteiro, ele descumpriu o protocolo e foi o responsável pela escalação irregular de Sánchez na Libertadores da América.

“Quando eu cheguei ao Santos, instituí protocolo de investigação de jogadores e inscrições. Se há condição ou não. De antemão ressalto, em qualquer clube do Brasil são dois departamentos responsáveis pela legalidade de jogadores. Departamento de futebol + registros. Instituí protocolo de checagem, envolvia entrevista de jogadores, com cartões pela Conmebol, sistema de gestão da CBF com verificação em clubes anteriores, havia também checagem no sistema Comet, sistema legítimo, 10 funcionalidades e precisam reconhecer, mas Conmebol não achou legítimo. Protocolo não foi cumprido pelo responsável pelo registro de transferências. Perguntei no dia seguinte ao jogo, depois de publicação no Diário Olé, se havia cumprido o protocolo. Funcionário disse que não. E chegamos onde chegamos. Foi isso que aconteceu e foi mandado embora. Foi instituído e se tivesse seguido à risca, certamente não sofreria a situação. Infelizmente, esqueceu e não fez”, disse Rodrigo.

Felipe Nobrega estava há 11 anos no Peixe, era membro do departamento jurídico e um dos responsáveis pelo registro de atletas. Várias pessoas do alvinegro entendem que ele foi “boi de piranha”, em uma forma de encontrar vilões para o erro.

O presidente José Carlos Peres desconfia da oposição e não desiste da defesa do caso Carlos Sánchez na Conmebol ou até no CAS (Comissão Arbitrária do Esporte). Rodrigo Gama também afirmou que vai até as últimas instâncias para reverter o 3 a 0 aplicado na ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente-ARG, em Avellaneda. Com o 0 a 0 no Pacaembu, o Santos foi eliminado.