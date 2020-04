Santos comemora aniversário com crescimento de sócios mesmo na quarentena

O Santos comemora 108 anos de fundação nesta terça-feira e um dos motivos para comemorar é ganhar associados mesmo na paralisação do futebol brasileiro por conta do novo coronavírus.

O Peixe pediu apoio do seu torcedor no início do mês e lançou uma promoção com 50% de desconto para sócio silver (R$ 13,50 para homens e R$ 6,75 para mulheres). E foram 1084 adesões até o início da tarde desta terça. O total é de 24.685 associados..

“Moro no Guarujá e costumo ir sempre aos jogos, mas aproveitei a promoção pra ajudar o clube, mesmo sabendo que é um período sem jogo. A gente sabe a situação que o mundo e o clube estão passando”, contou Mário Sérgio Lima dos Santos, torcedor de 36 anos que foi um dos primeiros a participar da campanha, se tornando Sócio Rei logo no primeiro dia de promoção.

Para comemorar e dividir com a torcida este crescimento, o clube publicou no site do Sócio Rei contadores que mostram em tempo real não só o número atual de sócios, mas também o de entradas e renovações durante a campanha. Outra novidade foi a criação de uma página em que os torcedores podem ver o perfil atualizado da base de sócios por estado, cidade, sexo, idade e até forma de pagamento.

As novas páginas com transparência nos números da base foram desenvolvidas pela Feng, empresa parceira no Sócio Rei e que também atua junto aos clubes nos programas de Flamengo e Vasco. Em 2019, desde o início da parceria, o programa do Santos já havia experimentado um crescimento acima de 30% na base de sócios. A empresa também atuou junto aos profissionais do clube no desenho das ações para este período e na construção das peças de comunicação da campanha.

