Santos cogita cirurgia para resolver problema de Felippe Cardoso

O Santos cogita intervenção cirúrgica para resolver o problema no púbis do atacante Felippe Cardoso, contratado em setembro junto à Ponte Preta.

A ideia do Peixe é utilizar tratamento convencional, mas o procedimento não está descartado. O atacante de 19 anos só atuou por 20 minutos no empate em 0 a 0 com o São Paulo, na Vila Belmiro, no último dia 16, e não jogou desde então.

A pubalgia do centroavante é antiga e fez com que ele não atuasse desde o dia 19 de maio pela Macaca antes de vestir a camisa alvinegra. O incômodo o acompanha desde as categorias de base, porém, o departamento médico aprovou a contratação após exames.

O Santos tentará superar a inflamação com fortalecimento e reequilíbrio muscular. A ordem é não utilizá-lo até estar no 100% da condição física, para evitar maior tempo “de molho”.

Felippe Cardoso foi contratado por R$ 3 milhões, em parcelas, por 60% dos direitos econômicos. O acordo é de cinco temporadas.