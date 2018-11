Santos chama Kaique por precaução após dor nas costas de Gustavo

Gustavo Henrique pode ser mais um problema na defesa do Santos. O zagueiro está com dor nas costas e, por precaução, Kaique Rocha foi relacionado para a partida contra o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kaique atuaria pelo Alvinegro na Copa do Brasil Sub-17, mas foi chamado pela comissão técnica nesta terça. Os Meninos da Vila enfrentarão o Flamengo na quinta, às 16h, em Nova Iguaçu, pelo jogo de volta da semifinal da competição. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1.

O Santos espera contar com Gustavo Henrique e Luiz Felipe diante do Botafogo. Luiz está recuperado de lesão na panturrilha direita e treinou normalmente nesta semana. Lucas Veríssimo (lesionado), Bruno Henrique (suspenso) e Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González (convocados na Costa Rica, Uruguai e Paraguai, respectivamente) são desfalques certos.

Uma provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique (Kaique Rocha) e Dodô; Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Arthur Gomes, Copete e Gabigol.