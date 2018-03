Santos B empata com o XV de Jaú em primeiro teste de 2018

O Santos B empatou em 3 a 3 com o XV de Jaú neste domingo, no Estádio Zezinho Magalhães, no primeiro teste de 2018. Foi a estreia do técnico Reginaldo Lima no comando dos aspirantes do Peixe.

O Peixe abriu 2 a 0 no placar com Fabricio e Matheus Augusto aos 16 e 29 minutos do primeiro tempo. Aos 37, Juninho diminuiu para o XV. Nos acréscimos, Fabricio voltou a marcar e ampliou para o alvinegro, mas, segundos depois, Juninho fez o segundo dos donos da casa.

Na segunda etapa, o time de Jaú arrancou o empate. O atacante Juninho, inspirado, fez seu terceiro gol, de pênalti, e deu números finais ao amistoso.

O Santos testou quase todos os atletas durante a partida. A equipe B disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e a Copa Paulista em 2018.