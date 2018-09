Santos avança por renovação de Pituca e recebe “xeque-mate”

O Santos avançou na negociação e recebeu um “xeque-mate” pela extensão do contrato de Diego Pituca até 2023 – o atual vínculo vale até 2021.

O empresário do meio-campista, Adalberto Almeida, sugeriu os moldes de um acordo na semana passada. O presidente José Carlos Peres fez uma contraproposta e o empresário enviou uma “tréplica”. A diferença é pequena e não haverá mais “descontos”.

O tempo de contrato (cinco anos) e as luvas pela assinatura do acordo já estão definidas. Falta “apenas” a base salarial. Pituca tem oferta 30% maior de outro clube da Série A, mas dá prioridade ao Peixe.

“Tenho contrato até 2021, presidente me procurou, deixei bem claro que quero permanecer e agora está na mão dele. Tenho contrato ainda, está tudo tranquilo”, disse Diego Pituca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Pacaembu.

O atual contrato de Diego Pituca é longo, até 2021, mas o meio-campista recebe o mesmo salário do tempo de Santos B – cerca de R$ 20 mil. Com a renovação, o alvinegro valoriza o titular e inibe o assédio do mercado interno e internacional.

Contratado em 2017 junto ao Botafogo-SP para a equipe sub-23, Pituca foi promovido ao elenco profissional pelo ex-técnico Jair Ventura em janeiro. São 24 partidas na temporada e a polivalência confirmada em atuações como segundo volante (posição de origem), primeiro volante, meia e lateral-esquerdo.