Santos avança por contratação de Carlos Sánchez, da seleção uruguaia

O Santos está mais perto de contratar Carlos Sánchez, do Monterrey. O Peixe está por detalhes de se acertar com o clube do México. O pagamento milionário será descontado dos valores pelo amistoso a ser realizado entre as equipes no dia 7 de julho, no Estádio BBVA Bancomer.

Sánchez tem contrato até o fim deste ano e, a partir de julho, poderia assinar um pré-contrato para sair em janeiro. O alvinegro, porém, negocia uma compensação financeira para ter o meia já no segundo semestre deste ano. O interesse no atleta foi antecipado pela Gazeta Esportiva.

Enquanto o Santos negocia com o Monterrey, Sánchez disputa a Copa do Mundo pelo Uruguai. As tratativas pelos salários do jogador de 33 anos têm se arrastado, já que a prioridade é focar na competição. Pato, como é conhecido, é titular da Celeste, que busca vaga nas oitavas de final com a Rússia, Egito e Arábia Saudita.

“A verdade é que não sabemos de nada. Ninguém comunicou nada para ele. Imagino que seja algo negociado diretamente entre as equipes”, disse Selene, esposa de Sánchez.

Carlos Sánchez é polivalente. Segundo volante de origem, ele tem facilidade de atuar aberto pelo lado direito do ataque. Ele é destro, tem 1,70 m de altura e foi campeão da Libertadores pelo River Plate-ARG em 2015. O atleta ainda passou por Aragua-VEN, Godoy Cruz-ARG e Puebla-MEX.