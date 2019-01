Santos avalia contratação de zagueiro do Áustria Viena

O Santos avalia a contratação do zagueiro Igor Julio, do Áustria Viena. O jogador tem 20 anos, é canhoto e está emprestado pelo Red Bull Salzburgo até junho deste ano. Ele viria em novo empréstimo, com valor de compra fixado.

Igor foi revelado pelo Red Bull e iniciou a carreira como meia, mas foi deslocado para a defesa. Ele está no exterior desde 2016 e tem 17 partidas nessa temporada. O atleta tem convocações para seleções brasileiras de base.

Em contato com a Gazeta Esportiva, Igor Julio disse que soube do interesse do Peixe por meio do seu empresário. A negociação esteve em estágio avançado, mas foi paralisada nos últimos dias.

O Alvinegro ainda não contratou reforços para o novo técnico Jorge Sampaoli e tem a expectativa de anunciar novidades nos próximos dias. O mais perto neste momento é o goleiro Martín Campaña, do Independiente-ARG. A primeira proposta foi recusada e o Santos prepara uma oferta de 3 milhões de dólares líquidos (R$ 13 mi, contando impostos).

Os zagueiros atualmente à disposição são Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Kaique Rocha. Cleber Reis e Fabián Noguera, de volta após empréstimos ao Paraná e Estudiantes-ARG, devem ser liberados novamente.