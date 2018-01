Santos oficializa saídas de Elano e Marcelo Fernandes

O Santos confirmou nesta quarta-feira o desligamento de dois membros da comissão técnica permanentes: Elano e Marcelo Fernandes. Através de um comunicado oficial, o Peixe revelou que foi realizada uma reunião com ambos os profissionais em que o assunto foi definido, “como suas histórias no clube merecem”.

Apesar de não se aprofundar na questão, o Santos pregou respeito aos profissionais. Nos últimos dias, especulações envolvendo o desejo de Jair Ventura não trabalhar com Elano surgiram, e agora, com a demissão do ex-jogador santista, a tendência é que na coletiva de apresentação do novo treinador o tema seja um dos primeiros a serem abordados.

Elano possui uma trajetória extremamente vitoriosa no Santos. Como jogador conquistou os Campeonatos Brasileiros de 2002 e 2004, os Paulistas de 2011, 2012, 2015 e 2016, além da Copa Libertadores de 2011. Marcelo Fernandes, por sua vez, foi o treinador que guiou o Peixe rumo ao título estadual de 2015 e teve Elano como um de seus atletas. Por conta do sucesso repentino, ele chegou a ser agenciado pela NN Consultoria, empresa do pai de Neymar, mas não conseguiu engrenar a carreira como treinador e voltou a ser auxiliar técnico.

Confira o comunicado divulgado pelo Santos na íntegra:

O Santos FC esclarece que Elano e Marcelo Fernandes não fazem mais parte da comissão técnica do Clube. Os profissionais foram pessoalmente comunicados em reunião privada, como suas histórias no Clube exigem.

Como jogador, Elano atuou nos anos 2001/2005 – 2011/2012 e 2015/2016, em 322 partidas e marcando 68 gols. Entre os vários títulos conquistados estão os Campeonatos Brasileiros de 2002 e 2004 e a Taça Libertadores da América de 2011. Como técnico foram nove jogos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas.

Marcelo Fernandes, atuou como jogador de 1991 a 1995, com 83 partidas e quatro gols marcados. Como técnico esteve à frente do time em 28 jogos, com 13 vitórias, seis empates e nove derrotas. Foi o treinador Campeão Paulista de 2015.

O Santos FC agradece os serviços prestados por Elano e Marcelo Fernandes e deseja aos profissionais sucesso na continuidade de suas carreiras.