Santos anuncia Jesualdo Ferreira como substituto de Jorge Sampaoli

HABEMUS TÉCNICO! Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos. O português assinou contrato até o final de 2020. Seja bem-vindo, professor! 🇵🇹✍🏽 pic.twitter.com/X90eFft7BJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 23, 2019

O Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação de Jesualdo Ferreira. O técnico português de 73 anos substituirá Jorge Sampaoli. O contrato é de um ano. A apresentação ocorrerá em seis de janeiro.

O Peixe vê bom custo-benefício: Jesualdo, com seus auxiliares, ganhará pouco mais da metade em relação à comissão de Sampaoli.

“O português Jesualdo Ferreira é o novo técnico do Santos FC. O treinador foi contratado por uma temporada e será apresentado no dia 6 de janeiro. Jesualdo é um treinador experiente. Foi campeão nacional em três continentes diferentes e esta será a primeira passagem dele em clubes da América do Sul. A comissão técnica que o acompanhará será definida nos próximos dias. Jesualdo será o 16º treinador estrangeiro a comandar o Peixe”, escreveu o Santos, em seu site oficial.

A negociação foi concluída pelo diretor técnico William Thomas e Jesualdo Ferreira virá ao Brasil depois das festas. O vínculo curto, de um ano, foi preferência tanto do presidente José Carlos Peres, pelo mandato de mais uma temporada, quanto do comandante.

Jesualdo Ferreira é técnico desde 1981 e dirigiu equipes como Benfica, Porto e Sporting em Portugal e Málaga na Espanha. Ele está livre no mercado após passagem pelo Al-Sadd, do Catar, e cogitou se aposentar recentemente. O sucesso de Jorge Jesus no Flamengo e a história rica do Santos foram incentivos para continuar.