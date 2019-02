Santos anuncia contratação de Jean Lucas, do Flamengo

O Santos anunciou neste sábado a contratação de Jean Lucas, do Flamengo, por empréstimo até o fim de 2019. Não há valor de compra fixado no acordo.

Jean é volante, tem 20 anos e era a prioridade do Peixe no início da negociação com o Rubro-Negro por Bruno Henrique. À época, porém, a ideia era negociá-lo com o futebol europeu, algo que não ocorreu. Assim, optou-se por liberar o jovem em vez de Ronaldo, outro meio-campista.

Jean Lucas agrada ao técnico Jorge Sampaoli pela capacidade de marcar e apoiar bem o ataque. O Alvinegro aceitou trazê-lo sem estipular quantia para aquisição por causa do ganho técnico esperado durante a temporada. O Flamengo gostaria de ao menos 20 milhões de euros por ele.

Jean é o quinto reforço do Santos para 2019. Antes, chegaram Everson, Aguilar, Soteldo e Cueva. O Peixe ainda quer um lateral-esquerdo, um ponta e um centroavante.