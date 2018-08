Santos analisa proposta do Zenit por Lucas Veríssimo

O Santos recebeu na noite desta segunda-feira uma proposta oficial do Zenit-RUS por Lucas Veríssimo. A oferta é de 9 milhões de euros (quase R$ 40 mi) “limpos”, equivalentes aos 80% dos direitos econômicos pertencentes ao Peixe – o zagueiro tem 10% e empresários dividem 5%. O clube ainda não respondeu.

Veríssimo esteve perto de ser negociado com o Torino-ITA, em julho, mas o alvinegro impôs condições e o negócio melou. A pedida foi de 10 milhões de euros (43,7 mi) apenas para o Santos, e os italianos pararam nos R$ 43,7 milhões no total, o que renderia R$ 35 mi ao Peixe.

Enquanto isso, um diretor do Lyon-FRA está no Brasil para, entre outras pautas, negociar por Lucas Veríssimo. O interesse é antigo, mas nenhuma proposta chegou ao Santos nos últimos dias. Em janeiro, o Menino da Vila também se aproximou da saída, e para outro clube russo: o Spartak Moscou. À época, o Peixe aceitou 7,5 milhões de euros (R$ 32,8 mi), porém, um desacerto entre empresários e um intermediário pôs fim às tratativas.

Como estava em processo de negociação durante a pausa para a Copa do Mundo da Rússia e não viajou para amistosos no México, Lucas Veríssimo perdeu a posição de titular para Gustavo Henrique. Com lombalgia, ele não estará à disposição nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.