Santos analisa atacante com pré-contrato anterior à chegada de Sampaoli

O Santos analisa a contratação de Lucas Braga, do Luverdense. O atacante tem um pré-contrato assinado antes do acerto com o técnico Jorge Sampaoli.

O Peixe espera pelo aval do argentino e do Comitê de Gestão para definir a chegada do jogador de 22 anos. Se aprovado, Lucas pode vir em junho, ao término do seu vínculo com o Luverdense, ou agora, se houver acerto com o clube do Mato Grosso – nenhuma negociação foi iniciada até o momento.

Lucas é um atacante de lado de campo e enfrentou o Alvinegro nas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano. Na ida, o Santos venceu por 5 a 1. Na volta, com reservas, foi derrotado por 2 a 1 em Lucas do Rio Verde.

Com dificuldades financeiras, o presidente José Carlos Peres vê a chegada de Lucas Braga com bons olhos por conta do baixo valor envolvido. Ele pode ser o primeiro reforço para 2019.