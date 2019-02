Santos ainda discute valor de compra fixado no empréstimo de Jorge

O Santos encaminhou na última quarta-feira a contratação de Jorge, do Monaco-FRA e emprestado ao Porto-POR, mas ainda precisa discutir um detalhe fundamental: o valor de compra fixado.

A Gazeta Esportiva ouviu sobre a pedida do Monaco por 8 milhões de euros (R$ 34 milhões) para a permanência no Peixe depois do empréstimo, a partir de 2020, porém, o presidente José Carlos Peres negou.

De acordo com Peres, esse assunto ainda não foi discutido. O Alvinegro espera pela chegada do lateral entre quinta e sexta-feira para exames médicos e negociação do acordo final.

Sem espaço no Porto, Jorge foi liberado pelo Monaco. Revelado pelo Flamengo, o atleta de 22 anos chegou a ser convocado pela seleção brasileira em 2017.

A provável vinda de Jorge não inviabiliza a contratação de Felipe Jonatan, do Ceará. O jovem de 21 anos fez exames médicos, já treinou e deve ser anunciado até sexta-feira. O Santos pagou a multa rescisória de R$ 6 milhões. A tendência é que Orinho, com contrato apenas até maio, saia.

