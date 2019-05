Santos acumula dívida e não honra acordo com Robinho desde 2017

Em setembro de 2017, o Santos fez um acordo com Robinho e a sua advogada, Marisa Alija, para o pagamento de quase R$ 4 milhões em 24 parcelas por dívida de salários atrasados, direito de imagem, verbas rescisórias, comissões e premiações. E só pagou até outubro, um mês depois.

O “calote” começou ainda na gestão Modesto Roma, em novembro, e se estendeu para José Carlos Peres, oficialmente na presidência a partir de janeiro de 2018. Agora, com correção monetária, juros e multa, o débito se aproxima de R$ 5 milhões.

O Peixe foi notificado em março por não honrar o acordo, mas não respondeu. O Alvinegro reconhece a dívida deixada por Modesto, mas tem dificuldade financeira para pagar o “salário” de quase R$ 200 mil a Robinho.

Robinho é um dos destaques do Istambul Basaksehir, da Turquia. O atacante de 35 anos tem contrato até junho de 2020. A diretoria do Santos afirma não ter interesse no Menino da Vila neste momento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com