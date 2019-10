Santos aciona scout à procura de meio-campistas para 2020

O Santos conta com o departamento de análise de desempenho para contratar ao menos um meio-campista “bom e barato” para 2020.

O Peixe procura um substituto para Jean Lucas, vendido do Flamengo ao Lyon (FRA), desde junho. O objetivo é trazer um jogador capaz de marcar e apoiar com a mesma qualidade, a exemplo de Diego Pituca.

Do futebol brasileiro, dois nomes chamam a atenção: Allan, do Fluminense, e Léo Sena, do Goiás. A dupla, porém, não custaria pouco.

Allan está emprestado pelo Liverpool (ING) ao Flu até dezembro, tem 22 anos e está em alta, assim como Léo, de 23 anos, na mira do Alvinegro desde o primeiro semestre e com contrato até o fim de 2020.

O superintendente de futebol Paulo Autuori tem conversado com o técnico Jorge Sampaoli para antecipar o planejamento. A ideia é se adiantar no mercado para evitar leilões e “beber água limpa”. O investimento do clube para a próxima temporada será reduzido.

