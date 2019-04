Santos acerta com a Turner e recebe mais de R$ 10 milhões

O Santos se acertou com o Grupo Turner e já recebeu pouco mais de R$ 10 milhões em adicional pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir deste ano. De acordo com pessoas envolvidas nesta negociação, o Peixe receberá, no total, cerca de R$ 27 mi.

O valor equivale a uma compensação depois do Palmeiras ter levado R$ 100 milhões (incluindo amistosos e exploração do sócio-torcedor). O Alvinegro, a princípio, recebeu “apenas” R$ 40 milhões de luvas, em 2016.

Com o dinheiro, o Santos tenta respirar financeiramente. O Peixe deve três meses em direitos de imagem atrasados e não pagou rescisões de funcionários demitidos recentemente. O fluxo de caixa está comprometido pelo menos até junho.

A folha salarial é de cerca de R$ 6 milhões. O total gasto por mês é de aproximadamente R$ 13 mi, e não há receita para cobrir esses gastos atualmente.

